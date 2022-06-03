Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

Европейский союз 3 июня утвердил шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Также ЕС ввел санкции и против Беларуси из-за поддержки самопровозглашенным президентом Лукашенко войны против Украины.

Об этом идет речь на официальном сайте ЕС.

"Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник дохода для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также накладываем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и запрещаем деятельность российских средств дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента Путина", — сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Санкции против российской нефти

ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской нефти будет продолжаться от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов .

"Временное исключение предполагается для импорта сырой нефти по нефтепроводу в те страны-члены ЕС, которые из-за своего географического положения страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив", — говорится в сообщении.

Отключение российских и белорусских банков от SWIFT

От системы SWIFT ЕС отключил крупнейший российский банк " Сбербанк" , Московский кредитный банк, Российский сельскохозяйственный банк и Белорусский банк развития и реконструкции .

Санкции против российских пропагандистов

Также на территории ЕС запретили вещание российских пропагандистских каналов " Россия РТР/РТР Планета" , " Россия 24" и " Международный телецентр" .

"Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду с целью дестабилизации соседних с Россией стран и ЕС", — говорится в сообщении.

ЕС ограничил экспорт в РФ и предоставление агрессору консультационных услуг

ЕС расширяет список лиц и организаций, затронутых ограничениями на экспорт товаров и технологий двойного использования. В список ввошли как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности России. Это включает 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Также ЕС запретит предоставление в Россию бухгалтерских услуг , связей с общественностью и консультационных услуг , а также облачных сервисов.

ЕС накажет виновных в зверствах в Буче и Мариуполе

ЕС решил наложить санкции на физических и юридических лиц, виновных в зверствах российских войск в Буче и Мариуполе, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также оборонных компаний. Этот список обещают опубликовать впоследствии.

Напомним, в Шри-Ланке не выпустили самолет "Аэрофлота", который Россия украла у лизингодателя.

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