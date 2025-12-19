ТСН в социальных сетях

Индекс борща: сколько в декабре 2025 года стоит приготовить это блюдо

За последний год индекс борща в Украине вырос. Основными факторами удорожания стали неблагоприятные погодные условия и уменьшение запасов овощей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Борщ

Борщ / © Pexels

Стоимость приготовления 3 литров борща в декабре 2025 составляет 196 грн. Основным драйвером цены остаются свиные ребра, которые занимают более 60% себестоимости блюда, тогда как овощи на складах сейчас стоят значительно меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) по результатам рождественского мониторинга цен.

Ситуация на рынке овощей остается стабильной благодаря достаточным запасам качественной продукции у фермеров.

В частности, капуста упала в цене на 73%, морковь — на 63%, лук — на 58%, а картофель — на 54%.

Даже столь существенная «овощная дефляция» не смогла остановить рост стоимости борща на 27% по сравнению с прошлым годом. Кроме дорогой свинины, на кошельки потребителей давит томатная паста и подсолнечное масло, которое за год подорожало на 22%. Овощи, хоть и подешевели вдвое, занимают незначительную долю в общей структуре расходов на приготовление национального блюда.

Ранее стало известно, что в Украине подорожает хлеб. Среди причин — блэкаут и логистика. Цена на некоторые сорта хлеба может вырасти более чем на 20%.

