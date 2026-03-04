Индексация пенсий: как самостоятельно узнать насколько вырастут выплаты после 1 марта 2026 года

Как узнать размер пенсии после индексации / Инфографика pfu.gov.ua

С 1 марта 2026 года большинство украинских пенсионеров будут получать пенсии с учетом индексации. Узнать точный размер полученной надбавки, граждане могут дистанционно через цифровые сервисы.

Как узнать онлайн размер повышения пенсии после индексации

Для быстрого получения информации о новом размере пенсии воспользуйтесь официальным веб-порталом электронных услуг ПФУ. Процесс состоит из нескольких простых этапов:

Перейдите на главную страницу веб-портала ПФУ и воспользуйтесь кнопкой «Вход», расположенной в правом верхнем углу экрана. Выберите наиболее подходящий для вас способ идентификации. Система поддерживает вход с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), через систему BankID (используя данные вашей банковской карты) или с помощью приложения Действие (Действие. Подпись). После подтверждения данных нажмите «Вход». В меню, расположенном слева, выберите категорию «Моя пенсия». Там вы найдете подробную информацию о перечисленной сумме выплаты, актуальную с 1 марта.

В случае возникновения дополнительных вопросов по начислениям, пенсионеры могут обращаться на горячую линию Пенсионного фонда для получения персональных разъяснений.

Особенности индексации пенсий 2026 года

Согласно правительственному постановлению №236 от 25 февраля 2026 года, для расчета повышения установлен коэффициент 1,121. Это соответствует росту выплат на 12,1%. Однако важно учитывать специфику начисления.

Важно понимать, что индексация касается не всей суммы, получаемой пенсионером «на руки», а лишь так называемого основного размера пенсии. Это базовая цифра, рассчитанная по формуле в зависимости от стажа и заработка.

Все остальные составляющие пенсионной выплаты остаются неизменными:

Различные социальные доплаты и надбавки.

Возрастные выплаты (например, доплаты за достижения 70, 75 или 80 лет).

Специальные пособия и другие дополнительные начисления.

Установлены ограничения на сумму повышения

Правительством установлены четкие границы для мартовского повышения пенсий, что позволяет сбалансировать государственный бюджет и одновременно оказать гарантированную поддержку гражданам с небольшими доходами.

Согласно новым правилам, сумма надбавки для каждого пенсионера должна находиться в определенном финансовом коридоре — минимальный размер доплаты не может быть менее 100 гривен, в то время как максимально возможное повышение ограничено суммой 2 595 гривен.

Это значит, что даже если по математическим расчетам ваша индивидуальная надбавка окажется менее 100 гривен, государство все равно насчитает этот установленный минимум, однако даже при очень высоких пенсиях общая сумма доплаты не сможет превысить определенный верхний порог.

Почему не все ощутят реальный рост дохода

Несмотря на официальный рост показателей на 12,1% существует специфический нюанс пересчета. Для некоторых категорий пенсионеров, выплаты которых уже ранее «подтягивались» к определенным минимальным стандартам за счет государственных доплат, индексация может просто поглотить эти доплаты. В таком случае основной размер пенсии растет, но общая сумма к выплате остается на том же уровне или меняется только на минимальные 100 гривен.