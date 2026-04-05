Как обжаловать пенсию и почему могут прийти меньшие выплаты, чем ожидалось

Пенсию можно оспорить

Многие пенсионеры не согласны с начисленным размером выплат и задумываются над его пересмотром. Закон предусматривает возможность обжалования, но с определенными условиями и процедурами.

Об этом сообщили в ПФУ.

Основанием для обращения могут быть разные ситуации, связанные как с назначением пенсии, так и с ее размером или сопутствующими выплатами.

Чаще всего обращаются из-за:

ошибки в расчетах

некорректно учтенный страховой стаж

отказе в назначении пенсии

затягивание рассмотрения документов или нарушение права на льготное или досрочное пенсионное обеспечение

Как подать жалобу

Жалобу можно подать как в высший орган ПФУ, так и в главное управление или правление. Законодательство позволяет выбрать удобный формат: письменное обращение, электронную заявку через портал с использованием квалифицированной электронной подписи или личное представление.

По результатам рассмотрения заявитель получает официальный ответ через 15 дней.

Почему пенсия может быть меньше, чем вы ожидали

Фактический размер пенсии иногда оказывается ниже, чем ожидает человек, что часто связано с особенностями формулы его исчисления.

В частности, система автоматически применяет механизм оптимизации заработка: из расчетного периода могут исключаться месяцы с низкими доходами, что влияет на итоговый показатель средней зарплаты.

Отдельные нюансы возникают и при смене вида пенсии.

В результате, даже при наличии дополнительного страхового стажа существенного роста пенсии может не произойти из-за ограничения базы расчета.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый четвертый работающий пенсионер. Вышедшим на пенсию позже следующий автоматический пересчет придется ждать до апреля 2027 года.

Кроме того, в 2026 году граждане должны уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в случае изменения персональных данных. Если это требование не соблюдать, могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.

В случае разногласий в информации в реестрах система потребует предоставить подтверждение. Электронные пенсионные дела и документооборот ПФУ зависит от актуальности данных.