В Гватемале археологи подтвердили существование большого поселения майя, которое сейчас полностью затоплено водами озера Атитлан. Под водой сохранились площади, жилые постройки и каменные памятники, свидетельствующие: это было полноценное село, а не только ритуальное место.

Исследования проводили совместно с представителями местной общины майя ц’утухил. Ранее найденные остатки считали разрозненными объектами, однако новые данные позволили объединить их в целостный населенный пункт. На дне озера вблизи Серро-де-Оро зафиксировали платформы, фундаменты домов и стелы, которые когда-то располагались на суше.

Озеро Атитлан образовалось в вулканической кальдере и не имеет естественного стока, поэтому уровень воды в нем может меняться из-за дождей, оползней и землетрясений. Геологи фиксировали колебания уровня воды более чем на 10 метров. Именно такие изменения, по выводам исследователей, могли постепенно затопить поселение, не разрушив его структуры.

Во время экспедиции 2022 года команда провела десятки километров гидролокационных исследований и сузила поиск до конкретного участка. Восемь дайверов работали несколько дней, чтобы добраться до объекта. В результате зафиксировали группы зданий с прямоугольными помещениями, площадями и монументами — типичными признаками жилой среды.

Анализ слоев почвы и находок, в частности керамики и обсидиана, показал, что поселение существовало в поздний доклассический период — примерно от 350 года до н. э. до 250 года н. э. Исследователи также обнаружили древний слой почвы на значительной глубине, который подтверждает, что эта территория когда-то была сушей.

Все найденные артефакты после изучения вернули на место раскопок — это было принципиальное условие сотрудничества с общиной, для которой эта территория имеет культурное и духовное значение. Местные жители также участвовали в исследовании, в частности в подготовке дайверов и контроле за процессом.

Также обсуждается вопрос названия места — нынешнее название предлагают изменить на варианты на языке ц’утухил, чтобы подчеркнуть связь с местным наследием.

«Затопленное поселение может не стоять отдельно, поскольку реконструкции на уровне озера указывают на другие бывшие острова вокруг озера Атитлан. Одна соседняя цель, точка A1, может сохранить подобные остатки, если более поздние исследования подтвердят, что когда-то с ней соприкасались древние береговые линии. Масштабы озера, сохраненные памятники и, возможно, похороненная древесина делают это одним из самых странных археологических случаев Мезоамерики», — говорится в статье.

Дальнейшие исследования с гидролокаторами, более глубокие раскопки и охранные мероприятия могут расширить открытие.

