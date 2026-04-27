Компенсация за уничтоженные войной авто: в Раде подготовили законопроект

Уничтоженное во время российской атаки на Днепр авто

В Украине готовят механизм выплат компенсаций за автомобили, поврежденные или уничтоженные из-за боевых действий. Профильный комитет Верховной Рады уже поддержал соответствующий законопроект и рекомендовал его к рассмотрению в сессионном зале парламента.

Об этом народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Крейденко рассказал в эфире «Новини.LIVE».

Политик отметил, что этот законопроект — важная инициатива, которая должна позволить людям наряду с компенсациями за жилье получать возмещение и за поврежденные автомобили.

«Уже прошел этот законопроект профильный комитет, рекомендован к рассмотрению под куполом Верховной Рады. И сейчас я работаю над тем, чтобы руководство фракции „Слуга народа“ и другие фракции поддержали эту инициативу, и мы смогли его рассмотреть на пленарном заседании в первом чтении», — рассказал Крейденко.

Компенсация за поврежденное авто — как это будет работать

Ожидается, что механизм компенсации будет базироваться на экспертной оценке: специалисты будут определять рыночную стоимость автомобиля на момент повреждения, после чего государство будет выплачивать соответствующую сумму.

«Абсолютно прозрачный механизм — это компенсация автомобиля на тот момент, когда он получил повреждения. Если у вас была машина — 15 лет ей, в техническом состоянии соответствующем, эксперт соответствующий проводит экспертизу, устанавливает стоимость этого автомобиля, и государство вам компенсирует эти средства для того, чтобы вы могли на эти средства купить что-то другое или использовать их другим способом», — пояснил нардеп.

Он добавил, что размер выплаты будет зависеть от срока эксплуатации транспортного средства и его пробега. По словам Крейденко, эти показатели легко определяются во время экспертизы.

