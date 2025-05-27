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Курс валют на 27 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Валюта выросла. Гривна значительно ослабла по отношению к евро.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 27 мая. Доллар прибавил 7 коп. Евро взлетел на 30 коп. Стоимость злотого выросла на 9 коп.
Об этом сообщили в НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 41,57 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,29 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,13 (+9 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара в Украине до конца мая. По его словам, общие обстоятельства рынка не изменятся.