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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 27 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта выросла. Гривна значительно ослабла по отношению к евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на вторник, 27 мая. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 27 мая. Доллар прибавил 7 коп. Евро взлетел на 30 коп. Стоимость злотого выросла на 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,57 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,29 (+7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,13 (+9 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара в Украине до конца мая. По его словам, общие обстоятельства рынка не изменятся.

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