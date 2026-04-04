Курс валют на субботу, 4 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на субботу, 4 апреля. Доллар вырос на 3 коп. Евро потерял 37 коп. Злотый снизился на 10 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 43,81 грн

Курс евро

1 евро - 50,45 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 11,77 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой отмечает, что в первой половине апреля в Украине валютный рынок будет оставаться контролируемым, но возможны ситуативные колебания. Главными факторами, влияющими на валюту накануне Пасхи, являются внешние события и внутренние цены на топливо.