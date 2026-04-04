- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 5194
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на субботу, 4 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 4 апреля.
НБУ установил официальный курс валют на субботу, 4 апреля. Доллар вырос на 3 коп. Евро потерял 37 коп. Злотый снизился на 10 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 43,81 грн
Курс евро
1 евро - 50,45 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,77 грн
Напомним, банкир Тарас Лесовой отмечает, что в первой половине апреля в Украине валютный рынок будет оставаться контролируемым, но возможны ситуативные колебания. Главными факторами, влияющими на валюту накануне Пасхи, являются внешние события и внутренние цены на топливо.