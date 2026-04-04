Недовольство Трампом растет: в США правоохранители вооружились химическим оружием

Полиция США / © Associated Press

На всей территории США и по меньшей мере в 15 странах мира запланировано более 3100 протестов под лозунгом «Без королей». Организаторы ожидают, что эта волна может стать самой большой акцией протеста в истории США.

Об этом пишет The Guardian.

Движение направлено против политики президента США Дональда Трампа и того, что участники называют проявлениями авторитаризма.

Между тем, специальные агенты, в том числе и пограничники, заказали арсенал для подавления протестов в США на 50 миллионов долларов, пишет The Intercept.

В общей сложности ведомство ищет поставщиков для 123 различных типов боеприпасов, чтобы подавлять протесты мигрантов и поддерживающих их граждан. Власти заказывают более 242 000 ручных гранат и более 100 000 патронов для гранатометов.

Особую тревогу вызывает слезоточивый газ на основе хлорбензальмалонитрила, который США использовали во Вьетнаме. В настоящее время он запрещен для военных действий.

Также правоохранители получат большую партию перечного газа на основе вытяжки из острого чили для мгновенного поражения глаз.

Отметим, что акции протеста охватили все регионы страны — от восточного до западного побережья. Крупнейшие демонстрации прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Миннеаполисе, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе полиция арестовала 74 участника акций протеста, которые отказывались разойтись после завершения акции, еще одного человека задержали по подозрению в хранении холодного оружия.

По информации Министерства внутренней безопасности США, по меньшей мере, два офицера получили травмы после того, как в них попали бетонные блоки. Им понадобилась медицинская помощь.