Курс валют на выходные, 21-22 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 21-22 марта 2026-го. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 марта, и воскресенье, 22 марта. В последний день недели доллар вырос на 7 коп. Евро потерял 2 коп. Злотый уменьшился на 4 коп.

Об этом стало известно из данных Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 43,96 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,50 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,79 (-4 коп.)

Как сообщалось, в последнее время на Украине курс доллара бьет рекорды. Экономический эксперт Алексей Кущ отмечает, что валютный рынок в марте 2026 года вошел в фазу повышенной турбулентности. Стоимость украинской гривны сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика НБУ.

