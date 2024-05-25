Ограничение переводов с карты на карту: глава Нацбанка объяснил, для чего это делается

Предложенные НБУ ограничения никак не повлияют на деятельность волонтеров, поскольку будут действовать только на "исходные" платежи.

Ограничение карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами необходимо для предотвращения незаконных финансовых операций – обслуживания наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и т.д.

Такое объяснение сделал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в эфире Radio NV.

По его словам, вынесенные на обсуждение изменения в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для различных теневых схем. В то же время, уверяет глава НБУ, ограничения никак не повлияют на деятельность волонтеров, поскольку будут действовать только на "исходные" платежи.

"Кроме того, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а по сумме в 100 тысяч гривен – 95% клиентов", — добавил Андрей Пышный.

Также глава Нацбанка отметил, что для операций по реквизитам IBAN вообще не предусмотрено никаких ограничений.

Напомним, НБУ намерен установить лимиты на перевод средств — исходящие P2P- переводы до 100 тыс грн и 30 операций в месяц для одного счета.

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