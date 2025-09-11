- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Правительство обновило условия выплаты премии и надбавки учителям: детали
Согласно постановлению правительства, теперь ежегодную премию получат все педагоги.
Кабмин обновил условия получения ежегодной премии педагогическим работникам в размере одного должностного оклада.
Об изменениях в соответствующее постановление сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.
«Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и теперь оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и учреждений независимо от ведомственного подчинения», — отметила она.
По ее словам, также постановлением нормировано право местных органов устанавливать свои виды и размеры доплат педагогическим работникам.
Также доплата установлена в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования.
Напомним, что с 1 января 2025 педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно выплачиваются доплаты за особые условия труда в размере 1,3 тысяч грн (приблизительно 1 тысяча гривен «на руки»).
Уже с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тысячи гривен (около 2 тысяч гривен «на руки»).
Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.