Правительство обновило условия выплаты премии и надбавки учителям: детали

Кабмин обновил условия получения ежегодной премии педагогическим работникам в размере одного должностного оклада.

Об изменениях в соответствующее постановление сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

«Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и теперь оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и учреждений независимо от ведомственного подчинения», — отметила она.

По ее словам, также постановлением нормировано право местных органов устанавливать свои виды и размеры доплат педагогическим работникам.

Также доплата установлена в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, что с 1 января 2025 педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно выплачиваются доплаты за особые условия труда в размере 1,3 тысяч грн (приблизительно 1 тысяча гривен «на руки»).

Уже с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тысячи гривен (около 2 тысяч гривен «на руки»).

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.