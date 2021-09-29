Украина продлила запрет на импорт электричества из Беларуси и России

Украина продлила запрет на импорт электричества из Беларуси и России

Кабмин и Минэнерго отметили необходимость продолжения запрета импорта электроэнергии из этих стран.

Украина еще на месяц продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

Об этом информирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Во время заседания Антикризисного энергетического штаба 27 сентября, Кабмин и Минэнерго отметили необходимость продолжения запрета импорта электроэнергии из этих стран.

"Представители "Укрэнерго" констатировали отсутствие негативного влияния на уровень операционной безопасности ОЭС Украины из-за продления запрета импорта электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества", — говорится в сообщении.

НКРЭКУ заметила, что с 26 мая до 23 сентября обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, не поступало.

Вопрос о продлении запрета импорта электроэнергии из Беларуси и РФ будет решаться в зависимости от накоплением топлива производителями электрической энергии, производящими электроэнергию с использованием угля, для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода.

Напомним, что в мае 2021 НКРЕКП запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

13 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, предусматривающий введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Новости Украины: страна запретила импорт белорусской и российской электроэнергии

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