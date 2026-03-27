ТСН в социальных сетях

Украинцам разрешили не платить один из налогов: о чем идет речь

Владение землей в Украине налагает на граждан обязанность платить земельный налог. Это относится как к владельцам, так и к постоянным пользователям участков.

Украинцам разрешили не платить налог на землю

Украинцам разрешили не платить налог на землю

В Украине право собственности или постоянного пользования землей обычно означает обязанность платить земельный налог. В то же время налоговое законодательство делает исключение для уязвимых групп.

Об этом сообщает «Земельный фонд Украины».

В частности, речь идет об участках, где продолжаются боевые действия или загрязнены минами.

От выплат налогов освобождаются земли, которые:

  • находятся на территориях активных боевых действий или в оккупации (согласно перечню Минреинтеграции)

  • признаны непригодными из-за потенциального заминирования

  • официально переданы на консервацию

Для физических лиц налоговая обычно производит перерасчет автоматически, основываясь на реестрах. Однако если вам все же пришло начисление, не стоит ждать — лучше самостоятельно обратиться в ГНС с документами.

Юридические лица должны самостоятельно отразить эти льготы в своих налоговых декларациях.

Уплата налогов в Украине — последние новости

Ранее сообщалось, что в 2026 году украинским собственникам недвижимости следует готовиться к увеличению налоговых платежей. Хотя сама процентная ставка налога не претерпела изменений, итоговая сумма в квитанциях вырастет из-за повышения минимальной заработной платы.

Кроме того, Государственная налоговая служба Украины получит данные о доходах ФЛП от цифровых платформ, таких как OLX, «Новая почта» и других иностранных сервисов. «Под прицел» попадут те, кто ведет бизнес-деятельность онлайн. Именно благодаря таким источникам фискальные органы могут отслеживать финансовую активность пользователей и выявлять не задекларированные доходы.

