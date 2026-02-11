"Кардиограмма показывает чуть ли не инфаркт": в киевской поликлинике на Бориспольской пациентов принимают при -1°C

Больница / © Pixabay

Реклама

В Киеве пациенты медицинского учреждения в микрорайоне Рембаза оказались в нечеловеческих условиях. В поликлинике Дарницкого района (ул. Бориспольская, 30-а) температура в кабинетах опустилась ниже нуля, однако прием больных не прекращается.

«Ледяные присоски и инфарктное состояние»

Пациенты называют происходящее издевательством. В одном из кабинетов на термометре зафиксировали -1°C. Осмотр в таких условиях превращается в испытание для организма.

«Сделать кардиограмму — это настоящее испытание. Потому что для этого человеку надо раздеться и лечь на холодную кушетку. А когда к телу крепят ледяные присоски, то человека трясет такой колотун, что кардиограмма показывает чуть ли не инфарктное состояние», — рассказывает ТСН.uaОльга Васильевна, пациентка заведения.

Реклама

По словам женщины, логистика оказания помощи также провалена. Когда пациенты начали жаловаться, их попытались перенаправить в заведение на Красном хуторе.

© ТСН

«Но туда из-за непогоды просто нечем доехать, а пожилые люди просто не могут дойти, потому что очень скользко — лед с тротуаров не убрали. Поэтому снова вернули всех на Бориспольскую», — констатирует киевлянка.

Генераторы есть, тепла нет

Горожане отмечают: холод в помещениях не является прямым следствием обстрелов энергосистемы. Проблемы начались значительно раньше.

«Просто здесь поставили неисправный генератор, который постоянно ремонтировали и для его заправки почему-то не было горючего. Потом появился новый генератор, но горючего для него тоже нет. Люди вынуждены мерзнуть», — жалуются киевляне.

Реклама

Позиция КГГА: «Площадь большая, директор на больничном»

В Департаменте здравоохранения КГГА на запрос ТСН.ua ответили, что заведение обеспечено и горючим, и генератором, а проблему связывают с особенностями здания.

«Просто это заведение еще старого советского образца, площадь поликлиники — 7 тысяч квадратных метров. Помещение обогревается так, насколько это возможно при имеющихся условиях, учитывая отключение централизованного теплоснабжения из-за воздушных ударов РФ. Площадь больницы очень большая, поэтому где-то может быть холодно», — отметили в пресс-службе Департамента.

Также там добавили, что директор заведения сейчас не может прокомментировать ситуацию, поскольку сама простудилась. Решать вопрос с дополнительным обогревом обещают после ее выздоровления.

На соседнем ДВРЗ медики спаслись сами

Контрастом на фоне ситуации на Бориспольской выглядит работа амбулатории №6 на улице Рогозовской (Днепровский район). Там температура в кабинетах составляет +18°C. В КГГА объясняют: медики самостоятельно позаботились о себе и пациентах.

Реклама

«Вместо того, чтобы получить премию, врачи из Рогозовской коллегиально решили закупить инверторы для обогрева помещений. Средства они заработали за предоставление платных услуг. Они заботятся о своих пациентах», — сообщили в департаменте, не уточнив, что могут сделать сами чиновники для улучшения ситуации в государственной больнице по улице Бориспольской.

Остается, надеяться, что тепло придет и в больницу на Бориспольской. Потому что в такой холод одинаково жаль и врачей, и пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевсовет планирует предоставить одноразовую материальную помощь 40 000 грн жителям, чье жилье пострадало из-за аварий на водо- и теплосетях.