"Кардіограма показує ледве не інфаркт": у київській поліклініці на Бориспільській пацієнтів приймають за -1°C

Лікарня / © Pixabay

У Києві пацієнти медичного закладу в мікрорайоні Рембаза опинилися в нелюдських умовах. У поліклініці Дарницького району (вул. Бориспільська, 30а) температура в кабінетах опустилася нижче нуля, проте прийом хворих не припиняється.

«Льодяні присоски та інфарктний стан»

Пацієнти називають те, що відбувається, знущанням. В одному з кабінетів на термометрі зафіксували -1°C. Огляд у таких умовах перетворюється на випробування для організму.

«Зробити кардіограму — це справжнє випробування, бо для цього людині треба роздягнутися і лягти на холодну кушетку. А коли до тіла кріплять льодяні присоски, то людину тіпає такий колотун, що кардіограма показує ледве не інфарктний стан», — розповідає ТСН.ua Ольга Василівна, пацієнтка закладу.

За словами жінки, логістика надання допомоги також провалена. Коли пацієнти почали скаржитися, їх спробували перенаправити до закладу на Червоному хуторі.

© ТСН

«Але туди через негоду просто нічим доїхати, а люди похилого віку просто не можуть дійти, бо дуже слизько — лід з тротуарів не прибрали. Тому знову повернули всіх на Бориспільську», — констатує киянка.

Генератори є, тепла немає

Містяни зауважують: холод у приміщеннях не є прямим наслідком обстрілів енергосистеми. Проблеми почалися значно раніше.

«Просто тут поставили несправний генератор, який постійно ремонтували, і для його заправки чомусь не було пального. Потім з’явився новий генератор, але пального для нього теж немає. Люди змушені мерзнути», — скаржаться кияни.

Позиція КМДА: «Площа велика, директорка на лікарняному»

У Департаменті охорони здоров’я КМДА на запит ТСН.ua відповіли, що заклад забезпечений і пальним, і генератором, а проблему пов’язують з особливостями будівлі.

«Просто цей заклад ще старого радянського зразка, площа поліклініки — 7 тисяч квадратних метрів. Приміщення обігрівається так, наскільки це можливо за наявних умов, враховуючи відключення централізованого теплопостачання через повітряні удари РФ. Площа лікарні дуже велика, тому десь може бути холодно», — зазначили у пресслужбі департаменту.

Також там додали, що директорка закладу зараз не може прокоментувати ситуацію, оскільки сама застудилася. Вирішувати питання з додатковим обігріванням обіцяють після її одужання.

На сусідньому ДВРЗ медики врятувалися самі

Контрастом на тлі ситуації на Бориспільській вирізняється робота амбулаторії №6 на вулиці Рогозівській (Дніпровський район). Там температура в кабінетах становить +18°C. У КМДА пояснюють: медики самостійно подбали про себе та пацієнтів.

«Замість того, щоб отримати премію, лікарі з Рогозівської колегіально вирішили закупити інвертори для обігрівання приміщень. Кошти вони заробили за надання платних послуг. Вони піклуються про своїх пацієнтів», — повідомили в департаменті, не уточнивши, що можуть зробити самі чиновники для покращення ситуації у державній лікарні на вулиці Бориспільській.

Залишається сподіватися, що тепло прийде й до лікарні на Бориспільській, бо в такий холод однаково шкода і лікарів, і пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київрада планує надати одноразову матеріальну допомогу 40 000 грн мешканцям, чиє житло постраждало через аварії на водо- й тепломережах.