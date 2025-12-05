Астролог назвал знаки Зодиака, которые живут эмоциями

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но есть и те, кто не дает своему разуму ни малейшего шанса, поскольку всегда действуют исключительно под влиянием чувств. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые живут эмоциями.

Овен

Овны настолько сильно подвластны эмоциям, что практически только они руководят их действиями — как в делах, так и в личной жизни. Получив толчок — неважно, позитивный или негативный — они мгновенно вспыхивают и, ни разу не подумав, совершают поступки, о которых впоследствии жалеют, тоже проявляя эмоции, но уже — другого свойства.

Рак

Раки постоянно находятся под влиянием сильных эмоций — как позитивных, так и негативных — и для это, как говорят в таких случаях, все средства хороши: представители знака одинаково остро реагируют как на счастливые, так и неприятные события — только постоянно находясь во взвинченном состоянии, они чувствуют всю полноту жизни.

Реклама

Рыбы

Рыбы практически всю жизнь проводят в состоянии влюбленности, причем, объектами их чувств становятся как постоянные партнеры, так и случайные знакомые, которых очень много в их жизни. Без этого представителям знака кажется, что их жизнь — неполноценна, поэтому они используют любую возможность, чтобы «подогреть» свои эмоции.

Читайте также: