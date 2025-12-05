Астрологиня назвала знаки зодіаку, які живуть емоціями

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто не дає своєму розуму жодного шансу, оскільки завжди діє винятково під впливом почуттів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які живуть емоціями.

Овен

Овни настільки сильно підвладні емоціям, що практично тільки вони керують їхніми діями — як у справах, так і в особистому житті. Отримавши поштовх — неважливо, позитивний чи негативний, — вони миттєво спалахують і, жодного разу не подумавши, здійснюють вчинки, про які згодом шкодують, теж виявляючи емоції, але вже — іншої властивості.

Рак

Раки постійно перебувають під впливом сильних емоцій — як позитивних, так і негативних — і для цього, як кажуть у таких випадках, усі засоби добрі: представники знака однаково гостро реагують як на щасливі, так і на неприємні події — тільки постійно перебуваючи в напруженому стані, вони відчувають усю повноту життя.

Риби

Риби практично все життя проводять у стані закоханості, до того ж об’єктами їхніх почуттів стають як постійні партнери, так і випадкові знайомі, яких дуже багато в їхньому житті. Без цього представникам знака здається, що їхнє життя — неповноцінне, тому вони використовують будь-яку можливість, щоб «підігріти» свої емоції.

