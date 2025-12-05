ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 5 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Изумруд

Изумруд / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, от крупных и серьезных в этот день лучше отказаться.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: от любых хирургических операций, кроме экстренных, необходимо отказаться.

Питание дня: нежелательно ограничивать себя в еде.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: снять негатив с предметов можно будет при помощи воды.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут «дать» дельный совет.

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми.

Цитата дня: «Единственный способ отделать от искушения — поддаться ему» (Оскар Уайльд).

