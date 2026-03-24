Астрологический прогноз на 24 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для активных действий — лучше заняться умственной и интеллектуальной деятельностью. В решении важных профессиональных вопросов наиболее правильные ответы на любые вопросы даст интуиция, поэтому обращаться «за советом» нужно именно к ней.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути, бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому ни в коем случае нельзя пускать их на самотек
Питание дня: в питании сегодня нужно соблюдать меру — впрочем, делать это желательно всегда.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может привести к ухудшению самочувствия.
Дачные работы дня: желательно заниматься рассадой и пересаживать домашние растения.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви и дружбе.
Сны дня: в снах нынешней ночи содержатся подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной — или профессиональной — ситуации.
Табу дня: нельзя никому давать свои вещи — особенно одежду и обувь, которую могут попросить просто поносить.
Цитата дня: «Зависть — враг счастливых» (Эпиктет).
