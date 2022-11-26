Астрологический прогноз на 26 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо сдерживать эмоции, особенно в отношениях с окружающими людьми: дав волю нервам, их можно незаслуженно обидеть. Делами – даже незначительными – лучше не заниматься, слишком велик риск убытков и потерь.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: янтарный, желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго и плохо поддаются излечению, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит. Необходимо отказаться от хирургических операций, особенно связанных с головой – например, категорически не рекомендуется удалять зубы.

Сны дня: неприятные сны говорят о том, что человек совершает серьезную ошибку, приятные – свидетельствуют о ом, что он все делает правильно.

Стрижка дня: стрижка не только окажется неудачной, но и на энергетическом уровне нанесет вред организму.

Афоризм дня: "Без власти над собой невозможно обрести свободу" (Эпиктет).

Ангел-хранитель дня: Сарго – опекает земных женщин, даруя им здоровье и семейное счастье.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый "венец безбрачия".

Табу дня: не рекомендуется слушать сплетни и участвовать в пересудах.

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