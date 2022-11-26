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Астрологический прогноз на 26 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо сдерживать эмоции, особенно в отношениях с окружающими людьми: дав волю нервам, их можно незаслуженно обидеть. Делами – даже незначительными – лучше не заниматься, слишком велик риск убытков и потерь. 

Символ дня: леопард. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: янтарный, желтый, золотистый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго и плохо поддаются излечению, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит. Необходимо отказаться от хирургических операций, особенно связанных с головой – например, категорически не рекомендуется удалять зубы. 

Сны дня: неприятные сны говорят о том, что человек совершает серьезную ошибку, приятные – свидетельствуют о ом, что он все делает правильно. 

Стрижка дня: стрижка не только окажется неудачной, но и на энергетическом уровне нанесет вред организму. 

Афоризм дня: "Без власти над собой невозможно обрести свободу" (Эпиктет). 

Ангел-хранитель дня: Сарго – опекает земных женщин, даруя им здоровье и семейное счастье. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый "венец безбрачия". 

Табу дня: не рекомендуется слушать сплетни и участвовать в пересудах. 

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Дата публикации
Просмотры
19к
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