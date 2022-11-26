Астрологічний прогноз на 26 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно стримувати емоції, особливо у стосунках із оточенням: давши волю нервам, його можна незаслужено образити. Справами – навіть незначними – краще не займатися, надто великий ризик збитків та втрат.

Символ дня: Леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: бупштиновий, жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго і погано піддаються лікуванню, тому тягти зі зверненням до лікаря не варто. Необхідно відмовитись від хірургічних операцій, особливо пов'язаних із головою – наприклад, категорично не рекомендується видаляти зуби.

Сни дня: неприємні сни говорять про те, що людина робить серйозну помилку, приємні — свідчать про те, що вона все робить правильно.

Стрижка дня: стрижка не лише виявиться невдалою, а й на енергетичному рівні завдасть шкоди організму.

Афоризм дня: "Без влади над собою неможливо здобути свободу" (Епіктет).

Ангел-охоронець дня: Сарго – опікується земними жінками, даруючи їм здоров'я та сімейне щастя.

Магія і містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, і так званий "вінець безшлюбності".

Табу дня: не рекомендується слухати плітки та брати участь у пересудах.

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