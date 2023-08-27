Астрологический прогноз на 27 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нежелательно заниматься творчеством: неудача может привести к удару по самооценке.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Питание дня: Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и, желательно, постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение –яблоки, они могут негативно повлиять на состояние здоровья кишечника.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи пророческие – они сбываются через семь дней.

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно, стеклянную – это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Благодарность – высокое чувство. Она наполняет сердце, но не разрывает его, она греет душу, но не сжигает» (Шарлотта Бронте).

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