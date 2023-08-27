Астрологічний прогноз на 27 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли небажано займатися творчістю: невдача може призвести до удару по самооцінці.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: колір морської хвилі, бірюзовий, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: рожеві перли, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не варто відкладати візит до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'ясної їжі в будь-якому її вигляді – смаженому, копченому й навіть вареному. Їжа має бути легкою і бажано пісною – краще віддати перевагу овочам і фруктам, єдиний виняток – яблука, вони можуть негативно вплинути на стан здоров'я кишківника.

Стрижка дня: від стрижки треба відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчі – вони збуваються через сім днів.

Табу дня: не можна бити посуд, особливо скляний – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Вдячність – високе почуття. Вона наповнює серце, але не розриває його, вона гріє душу, але не спалює" (Шарлотта Бронте).

Читайте також: