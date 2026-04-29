Астрологический прогноз на 29 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над новыми делами — нужно завершить те, которые были начаты раньше.
Символ дня: диск.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красный опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлится долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо обращаться к врачу. Полезны водные процедуры и массаж.
Питание дня: необходимо отказаться от жира в любом его виде и количестве — он навредит печени.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может принести счастье.
Дачные работы дня: растениям, которые в это время усиленно набирают питательные свойства, необходим интенсивный полив.
Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать лечебные травы.
Сны дня: сны нынешней ночи могут указать на проблемы, которые нельзя игнорировать — нужно их решать.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки и путешествия.
Цитата дня: «Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия» (Людвиг ван Бетховен).
