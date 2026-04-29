Астрологический прогноз на 29 апреля

Опал / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над новыми делами — нужно завершить те, которые были начаты раньше.

Символ дня: диск.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красный опал, рубин.

Реклама

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлится долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо обращаться к врачу. Полезны водные процедуры и массаж.

Питание дня: необходимо отказаться от жира в любом его виде и количестве — он навредит печени.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может принести счастье.

Реклама

Дачные работы дня: растениям, которые в это время усиленно набирают питательные свойства, необходим интенсивный полив.

Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать лечебные травы.

Сны дня: сны нынешней ночи могут указать на проблемы, которые нельзя игнорировать — нужно их решать.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки и путешествия.

Реклама

Цитата дня: «Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия» (Людвиг ван Бетховен).

