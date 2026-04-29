Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит общаться с людьми, которые их когда-то обидели
Нынешний день астрологи связывают с возвращением в нашу жизнь некогда знакомых — и даже любимых — людей.
Встреча с ними позволяет решить, что делать с этими отношениями дальше: поставить в них финальную точку или начать все с чистой страницы. Как правило, не рекомендуется отказываться от общения с ними, но сегодня все наоборот: звезды советуют воздержаться от разговоров с теми, кто обидел нас в прошлом.
Сегодня, 29 апреля, встреча с людьми из прошлого вероятна для представителей всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит общаться с теми, кто когда-то их обидел.
Телец
Тельцы, похоже, уже и не помнят, с кем и почему они поссорились некоторое время назад. Но появление этого человека в их жизни может не только разволновать представителей знака, но и полностью вывести их из себя — к чему это в результате приведет, сказать трудно, но примирению точно не бывать.
Близнецы
Близнецы, скорее всего, и сами не захотят встречаться с людьми, которые, как им кажется, обидели их в прошлом. Подсознательно они понимают, что сами являются виновниками случившегося, но признаться в этом не захотят никому — ни своему собеседнику, ни уж тем более самим себе.
Стрелец
Стрельцы, которые уже довольно давно поссорились с кем-то из близких им людей, сначала горели желанием выяснить, что же все-таки произошло, и стремились поговорить со своим обидчиком. Но время прошло, они прекрасно обходятся без него, так что не стоит ворошить прошлое и портить нервы.
