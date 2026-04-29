ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто спілкуватися з людьми, які їх колись образили

Нинішній день астрологи пов’язують із поверненням у наше життя колись знайомих — і навіть коханих — людей.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Зустріч із ними дає змогу вирішити, що робити з цими стосунками далі: поставити в них фінальну крапку чи почати все з чистого аркуша. Зазвичай не рекомендується відмовлятися від спілкування з ними, але сьогодні все навпаки: зірки радять утриматися від розмов із тими, хто образив нас у минулому.

Сьогодні, 29 квітня, зустріч із людьми з минулого ймовірна для представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто спілкуватися з тими, хто колись їх образив.

Телець

Тельці, схоже, вже й не пам’ятають, з ким і чому вони посварилися деякий час тому. Але поява цієї людини в їхньому житті, може не тільки розхвилювати представників знака, а й повністю роздратувати їх — до чого це в результаті призведе, сказати важко, але примирення точно не буде.

Близнята

Близнята, найімовірніше, і самі не захочуть зустрічатися з людьми, які, як їм здається, образили їх у минулому. Підсвідомо вони розуміють, що самі є винуватцями того, що трапилося, але зізнатися в цьому не захочуть нікому — ні своєму співрозмовникові, ні, вже тим паче, самим собі.

Стрілець

Стрільці, які вже досить давно посварилися з кимось із близьких їм людей, спершу горіли бажанням з’ясувати, що ж усе-таки сталося, і прагнули поговорити зі своїм кривдником. Але час минув, вони чудово обходяться без нього, тож не варто ворушити минуле і псувати нерви.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
535
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie