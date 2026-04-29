Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто спілкуватися з людьми, які їх колись образили
Нинішній день астрологи пов’язують із поверненням у наше життя колись знайомих — і навіть коханих — людей.
Зустріч із ними дає змогу вирішити, що робити з цими стосунками далі: поставити в них фінальну крапку чи почати все з чистого аркуша. Зазвичай не рекомендується відмовлятися від спілкування з ними, але сьогодні все навпаки: зірки радять утриматися від розмов із тими, хто образив нас у минулому.
Сьогодні, 29 квітня, зустріч із людьми з минулого ймовірна для представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто спілкуватися з тими, хто колись їх образив.
Телець
Тельці, схоже, вже й не пам’ятають, з ким і чому вони посварилися деякий час тому. Але поява цієї людини в їхньому житті, може не тільки розхвилювати представників знака, а й повністю роздратувати їх — до чого це в результаті призведе, сказати важко, але примирення точно не буде.
Близнята
Близнята, найімовірніше, і самі не захочуть зустрічатися з людьми, які, як їм здається, образили їх у минулому. Підсвідомо вони розуміють, що самі є винуватцями того, що трапилося, але зізнатися в цьому не захочуть нікому — ні своєму співрозмовникові, ні, вже тим паче, самим собі.
Стрілець
Стрільці, які вже досить давно посварилися з кимось із близьких їм людей, спершу горіли бажанням з’ясувати, що ж усе-таки сталося, і прагнули поговорити зі своїм кривдником. Але час минув, вони чудово обходяться без нього, тож не варто ворушити минуле і псувати нерви.
