Астрологиня назвала знаки зодіаку, про які кажуть, що вони — ходяча енциклопедія

Про користь знань сперечатися нерозумно — про те, що без них не прожити, знає навіть першокласник.

Але в одних вони специфічні та вузькопрофесійні, коли людина, як Шерлок Голмс, знає тільки те, що необхідно їй для роботи, а в інших — стосуються всіх сфер життя без винятку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, про які кажуть, що вони — ходяча енциклопедія.

Близнята

Близнята з тих, хто знає потроху, але про все. Хоч би про що йшлося в компанії, вони завжди зможуть підтримати розмову. До того ж, зроблять це у притаманній їм манері — легко й ненав’язливо, без занудства, на яке часто страждають люди, чиї знання глибокі й багатогранні.

Козоріг

Козорогів вирізняє скромність, яка не дозволяє їм випинати властиві їм позитивні якості, освіченість і начитаність — зокрема. Але заговорити з ними можна на будь-яку тему — співрозмовник буде вражений рівнем і повнотою їхніх знань.

Водолій

Водолії дуже допитливі, тому немає запитання — хоч би якої сфери життя воно стосувалося, — на яке вони не знали б відповіді. Щоправда, знання представників цього знака часто розрізнені й несистематизовані, однак спілкуватися з ними дуже цікаво — завжди можна дізнатися щось нове.

