Астрологический прогноз на 3 февраля

Виноградная гроздь / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для принятия важных решений, которые обеспечат успех во всех сферах жизни

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому важно начать лечение максимально быстро.

Питание дня: можно позволить себе условно вредную пищу, но — в ограниченном количестве.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: хороший день для создания талисманов и оберегов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются через три дня.

Табу дня: нельзя грустить и унывать — звезды не одобрят пессимизма.

Цитата дня: «Не нойте, не жалуйтесь. Не выпрашивайте ничего ни у бога, ни у дьявола. Они ничего вам не дадут. Только вы сами можете устроить себе радость» (Ошо).

