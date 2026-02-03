- Дата публикации
Астрологический прогноз на 3 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для принятия важных решений, которые обеспечат успех во всех сферах жизни
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому важно начать лечение максимально быстро.
Питание дня: можно позволить себе условно вредную пищу, но — в ограниченном количестве.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: хороший день для создания талисманов и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются через три дня.
Табу дня: нельзя грустить и унывать — звезды не одобрят пессимизма.
Цитата дня: «Не нойте, не жалуйтесь. Не выпрашивайте ничего ни у бога, ни у дьявола. Они ничего вам не дадут. Только вы сами можете устроить себе радость» (Ошо).
