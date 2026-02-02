- Дата публикации
Канадская телезвезда без трусов позировала на красной дорожке премии "Грэмми"
44-летняя Кэлти Коллин своим откровенным платьем произвела фурор на мероприятии.
В Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премии "Грэмми". Красная дорожка мероприятия превратилась в настоящий подиум, на котором звезды демонстрировали лучшие свои наряды.
Одним из самых откровенных образов на премии продемонстрировала канадская телезвезда Кэлти Коллин. Она появилась на там в смелом золотом асимметричном платье макси, расшитом бисером и пайетками.
Наряд имел шлейф, вырезы и вырез до талии, через который она показывала свои стройные ноги. Под него Кэлти не надела нижнее белье, что добавило ее луку провокативности.
Аутфит Коллин дополнила бежевыми лакированными босоножками на шпильках. У нее была укладка с локонами, вечерний макияж и нюдовый маникюр. Золотые украшения завершили образ телезвезды.
Напомним, на красной дорожке "Грэмми" в пикантном образе позировала и певица Теяна Тейлор. На ней было асимметричное шоколадное платье с бронзовыми кристаллами от Tom Ford.