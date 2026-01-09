Астрологический прогноз на 9-10 января

Пегас / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 21-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, можно начинать любые дела – они окажутся удачными.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасности не представляют, но требуют соблюдения режима и тщательного ухода.

Питание дня: необходимо отказаться от всего жирного и жареного, а также алкоголя, в рацион необходимо включить овощи, фрукты и ягоды красного цвета, а также травяные чаи.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, защищающие жилье от негатива.

Сны дня: сны нынешней ночи особого значения не имеют.

Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже мельчайшие ранки и царапины — их обязательно нужно обрабатывать антисептиком.

Цитата дня: «Наука — это организованные знания, знания — это организованная жизнь» (Иммануил Кант).

