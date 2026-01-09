- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 9-10 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 21-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, можно начинать любые дела – они окажутся удачными.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасности не представляют, но требуют соблюдения режима и тщательного ухода.
Питание дня: необходимо отказаться от всего жирного и жареного, а также алкоголя, в рацион необходимо включить овощи, фрукты и ягоды красного цвета, а также травяные чаи.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, защищающие жилье от негатива.
Сны дня: сны нынешней ночи особого значения не имеют.
Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже мельчайшие ранки и царапины — их обязательно нужно обрабатывать антисептиком.
Цитата дня: «Наука — это организованные знания, знания — это организованная жизнь» (Иммануил Кант).
Читайте также: