Астрология
146
3 мин
Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно добиться результатов во всех сферах жизни
День мощной энергетики, которая — при правильном ее использовании — позволяет добиться потрясающих результатов во всех сферах жизни.
Главное — не дать увести себя в сторону от поставленной цели, а такие попытки могут предпринять как космическая стихия, так и находящиеся рядом — не всегда доброжелательные — люди.
Также есть опасность «утонуть» в ворохе повседневных дел, что не позволит сосредоточиться на действительно важном и серьезном деле, даже если он будет касаться дома и быта.
Овен
Деньги в этот день- впрочем, как и в любой другой — необходимо тратить с осторожностью: прежде чем что-то приобрести, необходимо подумать о том, действительно ли вам необходима эта вещь или вы можете без нее обойтись.
Телец
Можно отправляться в любые — так дальние, так и ближние — поездки, они в любом случае окажутся удачными, но особенно желательно посвятить этот день путешествию, которое приведет к открытию новых горизонтов.
Близнецы
Энергию, которой нас обеспечит космос в этот день, нельзя пускать на самотек: неизвестно, куда она может нас завести, вырвавшись из-под контроля, поэтому важно направлять ее на решение важных вопросов.
Рак
Не стоит тратить время на решение проблем других людей — как минимум они, с присущей им неблагодарностью, не оценят вашего самопожертвования, а как максимум — во всех своих бедах обвинят вас.
Лев
Нынешний день может оказаться бедным на события, но нежелательно создавать им искусственно — лучше посвятить время, как это и полжено в выходной, отдыху, восстановив силы, которые понадобятся вам уже завтра.
Дева
Отношение к вам со стороны окружающих людей в этот день будет особенно доброжелательным, чем можно воспользоваться для решения важного для представителей вашего знака вопроса- скорее всего, личного свойства.
Весы
Поскольку быстрых результатов в любой сфере деятельности сегодня ждать не приходится, желательно начать работу над проектами, рассчитанные на перспективу — например, начать долгожданное строительство или ремонт.
Скорпион
Люди, которые появятся в вашей жизни после длительного отсутствия, не только создадут атмосферу радости, но и помогут решить важный — скорее всего, личный — вопрос: не стоит игнорировать их советы.
Стрелец
События нынешнего дня целиком и полностью будут предопределены вашими поступками, совершёнными в предыдущий — непродолжительный — период, поэтому как ругать, так и хвалить за них вы можете только себя.
Козерог
Необходимо избегать серьезных физических нагрузок, в том числе, и проявленную в решении бытовых вопросов: согласитесь, лучше иметь неидеально вымыта окна, чем полное отсутствие сил для жизни и работы.
Водолей
Предстаивтелям знака, которые возвели свое хобби в ранг настоящего искусства, стоит подумать о том, как презентовать свои изделия окружающим — возможно, на них можно будет прилично заработать.
Рыбы
От реализации новых проектов, даже если они касаются домашнего хозяйства, необходимо отказаться, зато можно — и нужно! — продолжать уже начатые, поскольку уже сегодня вы сможете выйти на финишную прямую.
