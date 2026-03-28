Блокада Ормузского пролива: миру угрожает глобальный дефицит товаров и скачок цен

Блокировка Ормузского пролива будет иметь длительные последствия

Война между США, Израилем и Ираном и последующее перекрытие Ормузского пролива уже спровоцировали скачок цен на энергоносители . Однако конфликт ударит не только по стоимости горючего: под угрозой оказались глобальные поставки пищи, лекарств и даже микрочипов для бытовой техники.

Об этом пишет BBC.

Дефицит удобрений и угроза голода

Страны Персидского залива являются крупнейшими экспортерами нефтехимии, в частности, удобрений, которые критически важны для мирового сельского хозяйства. По данным ООН, через пролив обычно проходит около трети мировых поставок карбамида, калия, аммиака и фосфатов. Однако с начала боевых действий экспорт этих веществ морским путем стремительно рухнул.

Аналитики бьют тревогу, ведь март и апрель — это горячий сезон посевной в Северном полушарии. Нехватка удобрений сейчас неизбежно приведет к катастрофической потере урожая в конце года. По подсчетам экспертов, из-за этого мировые цены на пшеницу могут вырасти на 4,2%, а на фрукты и овощи — более чем на 5%.

«Относительно непродолжительное перекрытие поставок нарушит весь процесс созревания урожая, что будет иметь последствия для продовольственной безопасности, которые будут сохраняться еще длительное время после открытия пролива», — отмечают исследователи из Кильского института мировой экономики.

Удар по медицине и рынку электроники

Блокада пролива также серьезно ударит по производству передовых технологий и медицинскому обслуживанию. Из Катара через этот водный путь поставляется третья часть мирового гелия, необходимого для создания микрочипов для смартфонов и охлаждения магнитов в аппаратах МРТ. Поскольку крупный катарский завод остановился из-за атак беспилотников, цены на электронику и медицинские исследования могут взлететь в разы.

Кроме того, под угрозой оказалось мировое производство жизненно необходимых лекарств и современных аккумуляторов. Нефтехимические материалы, экспортируемые из Персидского залива, являются базой для изготовления антибиотиков и обезболивающих. А сера, также массово вывозимая этим путем, используется для переработки лития, кобальта и никеля — главных компонентов батарей для электромобилей и техники.

Война в Иране - последние новости

Йеменские хуситы, поддерживающие Тегеран, официально вступили в войну на Ближнем Востоке. Ночью 28 марта они впервые ударили баллистическими ракетами по военным объектам Израиля, заявив, что операции будут продолжаться до окончания «агрессии» на всех фронтах. Повстанческое движение подчеркнуло, что эта атака стала прямым ответом на обстрелы инфраструктуры в Иране, Ливане и Ираке.

На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп показывает очень противоречивые сигналы, чем вызывает разочарование посреди республиканцев и союзников. С одной стороны, он одновременно призывает к миру и отрицает намерения Ирана заключить перемирие, а с другой — отдает приказ разместить тысячи дополнительных военных в регионе.

Такие меняющиеся заявления из Белого дома вызывают тревогу, ведь Трамп избегает конкретики относительно того, что именно будет считаться победой США в этой войне. Белый дом фактически оказался между давлением арабских союзников и требованиями некоторых республиканцев просто выйти из конфликта.

Что касается российского следа, то эксперты подтверждают обмен разведывательными данными между Москвой и Тегераном. Отвечая на вопрос о том, сможет ли Путин и дальше передавать оружие Ирану, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос оценил оборванные «логистические сосуды» обеих стран.

По его словам, в настоящее время снабжение Каспийским морем фактически остановилось, ведь акваторию постоянно мониторит американская и израильская авиация. А относительно возможной передачи российских зенитно-ракетных комплексов, если такие поставки и были, они осуществлялись еще до начала полномасштабной военной операции союзников.

Напомним, президент Финляндии заявил, что война в Иране ударит по экономике хуже Covid . Александр Стубб также предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке приближает мир к Третьей мировой войне.