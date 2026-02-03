Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 4 февраля?

Луна рассказывает

День несет нам обман и обольщения, лучше провести его наедине с самими собой: как известно, с умным собеседником всегда есть о чем поговорить. Тем более, что события и известия этого дня — как в зеркале — отразят в себе внутренние проблемы человека, а заодно и подскажут, как их исправить.

Луна рекомендует

Общения с окружающими — особенно это касается начальства — желательно избегать: оно может привести к нежелательным последствиям, самым незначительным из которых окажется испорченное настроение.

Луна предостерегает

В решении профессиональных — особенно! — вопросов нельзя делать ставку на импровизации и экспромты: любые, даже самые, казалось бы, незначительные дела потребуют тщательной подготовки.

