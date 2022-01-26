Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не шутить

День благоприятен во всех отношениях – особенно удачными окажутся дела, связанные с ремонтом и строительством, а также решением финансовых вопросов – нужно, не теряя времени, воспользоваться счастливым случаем. А вот шутить сегодня нежелательно – особенно это касается людей, которые любят черный юмор, а также тех, кто не уверен в доброжелательности своих шуток.

Сегодня, 26 января, шутить нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них демонстрировать свое чувство юмора категорически противопоказано.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые, как известно, не страдают чувством такта, часто шутят не к месту и некстати, умудряясь обидеть человека, как говорится, на ровном месте. И тот довод, что они сделали это ненамеренно, на взгляд их "жертвы", никак не оправдывает представителей знака, тем более что сегодня они в умении "шутить" на грани фола превзойдут сами себя. Если Стрельцы не хотят превратить во врагов не только знакомых, но и лучших друзей, им в этот день лучше отказаться от желания юморить – нынешний день для демонстрации своего остроумия категорически не подходит.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы часто испытывают соблазн пошутить зло, особенно если собеседник их раздражает. Надо отдать им должное: они знают за собой такой грех и чаще всего всеми способами пытаются сдерживать себя, но иногда их старания дают сбой. В таком случае окружающим, как правило, можно только посочувствовать – колкости под видом шуток Скорпионы умеют говорить лучше всех остальных знаков Зодиака. Сегодня они почувствуют непреодолимое желание таким образом сказать окружающим все, что они о них думают, но звезды настоятельно советуют им воздержаться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто позволяют себе шутить неподобающим образом, но, как правило, делают это неумышленно, а в силу того, что не видят границ, за которые не стоит переходить – они уверены, что им позволено все. Поскольку на самом деле это не так, они – вот как сегодня – могут попасть в неловкую ситуацию, поэтому звезды советуют им – в их собственных интересах – сегодня воздержаться от шуток, ну или того, что они считают шутками. Так Львы и окружающих их людей не обидят, и собственное лицо сохранят, что для представителей этого знака очень важно.

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