Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно даже прикасаться к волосам
День, когда негатив, несмотря на свою относительную слабость и ненавязчивость, может доставить нам много неприятностей, и это надо учитывать, составляя планы на это время.
Выходные часто связаны с с заботой о внешности, но в это время нужно с опаской посещать салоны красоты — оно не подходит для стрижки или укладки.
Сегодня, 22 марта, отказаться от посещения салонов красоты нужно предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще нежелательно прикасаться к волосам.
Рак
Ракам сегодня вообще не стоит ничего делать со своей внешностью — поход к стилисту и парикмахеру, особенно если есть намерение подстричься, лучше перенести на другое время. Тем, кто не прислушается к совету звезд, придется столкнуться с дурными предчувствиями и даже недомоганиями.
Весы
Весам парикмахерские процедуры принесут слабость и ощущение бессилия. Дело в том, что стрижка вместе со срезанными волосами заберет значительную часть энергии, которой у представителей знака сейчас — из-а тяжелой зимы и авитаминоза — и так не очень много.
Скорпион
Для Скорпионов сделанная в этот день стрижка, — плохая примета, она может предвещать неприятности как в работе, так и в личной жизни. Избежать такого развития событий довольно просто — достаточно отказаться от любых манипуляций с волосами, и все сложится наилучшим образом.
