Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано навіть торкатися волосся

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Вихідні часто пов’язані з піклуванням про зовнішність, проте в цей час потрібно з побоюванням відвідувати салони краси — день невдалий для стрижки або укладання.

Сьогодні, 22 березня, відмовитися від відвідування салонів краси потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі небажано торкатися волосся.

Рак

Ракам сьогодні взагалі не варто нічого робити зі своєю зовнішністю — похід до стиліста чи перукаря, особливо якщо є намір підстригтися, краще перенести на інший час. Тим, хто не дослухається до поради зірок, доведеться зіткнутися з поганими передчуттями та навіть нездужаннями.

Терези

Терезам перукарські процедури принесуть слабкість та відчуття безсилля. Річ у тім, що стрижка разом зі зрізаним волоссям забере значну частину енергії, якої у представників знака зараз — через важку зиму й авітаміноз — і так не дуже багато.

Скорпіон

Для Скорпіонів зроблена цього дня стрижка — погана прикмета, яка може віщувати неприємності як у роботі, так і в особистому житті. Уникнути такого розвитку подій доволі просто — достатньо відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям, і все складеться якнайкраще.

