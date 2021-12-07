Три знака Зодиака, которым сегодня придется преодолеть себя 

День, когда многие из нас будут испытывать недовольство – как своей деятельностью, так и самими собой. Не стоит давать волю этому чувству – ни к чему хорошему оно не приведет. Главное в это время – не сидеть сложа руки, а работать – даже через силу, тогда удастся решить все – как профессиональные, так и личные – вопросы, намеченные на этот день.

Сегодня, 7 декабря, работать "через не хочу" придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо будет преодолеть себя.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как известно, "славятся" тем, что быстро "вспыхивают", увлекаясь новой идеей и азартно приступая к ее воплощению в жизнь, а затем также быстро охладевают к ней и оставляют ее ради занятия, которое кажется им гораздо более перспективным и интересным. Сегодня звезды категорически не советуют им поступать соответствующим образом, даже если работа покажется им нудной и не имеющей никакого смысла. Стоит продолжить действовать, несмотря на разочарования, и окажется, что все совсем не так плохо, как казалось.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как ни один другой знак Зодиака, зависят от своего настроения, оно же в свою очередь полностью подвластно колебаниям лунного цикла. Вот и сегодня, в непростой лунный день, они падут духом и будут с пессимизмом Пьеро взирать на окружающий мир, который кажется им таким несовершенным. Но стоит представителям знака заняться тем, что приносит им удовольствие – например, чтением или вязанием, как их состояние постепенно гармонизируется, а окружающее их пространство покажется не таким ужасающим, как еще пару часов назад.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которых трудно сбить с курса – то есть, отвлечь от работы – сегодня вдруг захочется полениться, причем настолько сильно, что они с огромным усилием будут выполнять даже самые простые и незамысловатые действия. Чтобы перебить пассивность, апатию и связанное с ними негативное настроение, важно переключиться на другое – более важное или интересное – занятие. В таком случае представителям знака удастся под другим углом зрения посмотреть на себя и свою работу, а там и до привычных им трудовых подвигов недалеко.

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