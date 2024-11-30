Как сжечь максимум жира за 2 недели: советы чемпионки мира по джиу-джитсу

Как избавиться от лишних кило без диет, бадов и различных вредных препаратов, потребляя то, что вам нравится, но разумно.

Главное правило при коррекции фигуры — это понимание, что похудеть невозможно в одной части тела и за каких-то три дня. Лишний вес распределяется по всему телу и может проявляться по-разному у каждого человека. Однако методы борьбы с избыточным весом и жиром включают в себя здоровое питание и регулярную физическую активность.

Чемпионка мира по джиу-джитсу katya.lagartixa на своем примере доказывает и показывает, как худеть и держать себя в хорошей форме без голодания и издевательств над организмом. Она ведет личный блог, где рассказывает о своем питании, сушке и подготовке к соревнованиям, именно за это ее очень любят и уважают читатели, ведь все транслируется правдиво и без приукрашиваний.

Вот, что советует чемпионка:

Только 3 приема пищи в день, никаких перекусов;

В каждом приеме пищи 150-200 г нежирного белка;

Минимум в двух приемах пищи должна быть каша или картофель, до 200 г;

Готовьте без масла, не добавляй масло в салаты и кашу, откажитесь от сыров и жирного мяса;

Откажитесь от жирных соусов. Можно употреблять в пищу кетчуп, соус барбекю в горчицу;

Ешьте 400 г овощей и 1 фрукт в день;

Можно съесть до 100 г нежирного сладкого в день (зефир, мармелад, желатиновые мишки);

Силовые тренировки 4 раза в неделю;

Кардио по 30-40 мин каждый день.



Наиболее эффективными и действенными методами снижения веса являются правильное питание и активный образ жизни. Такой подход может занять немного больше времени, однако важно сохранять терпение и удерживаться от отступлений, чтобы достигнутые результаты были устойчивыми и долговременными. Также это поможет изменить ваш обычный образ жизни, улучшить состояние организма и внешний вид в целом.

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