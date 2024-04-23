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Булгур с грибами: очень быстрый рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
109 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
638
Время на прочтение
1 мин
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Булгур с грибами: очень быстрый рецепт

Булгур с грибами / Фото: Credits

Приготовьте булгур с грибами в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу или рыбе. Блюдо очень полезное, простое в приготовлении, не разваривается до кашеобразного состояния, а сохраняет свою форму.

Обжарьте морковь, болгарский перец, грибы и репчатый лук. Всыпьте в овощи крупу, залейте водой с томатной пастой и протушите до готовности.

Ингредиенты

булгур
230 г
вода
500 мл
томатная паста
1 ст. л.
шампиньоны
300 г
болгарский перец
1 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Булгур промойте под проточной водой.
  2. Овощи помойте и очистите. У перца удалите семена. Болгарский перец, морковь и лук нарежьте на мелкие кубики, а грибы на средние пластины. 
  3. В сковороде, на небольшом количестве растительного масла, обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте болгарский перец, чеснок, выдавленный через пресс и грибы.
  4. Обжарьте все до испарения жидкости. Влейте горячую воду, всыпьте булгур, добавьте томатную пасту, поперчите, посолите и перемешайте.
  5. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут до полного  выпаривания жидкости.
  6. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 15 минут.

Советы:

  • По желанию добавьте куркуму.

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