Булгур с грибами: очень быстрый рецепт

Приготовьте булгур с грибами в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу или рыбе. Блюдо очень полезное, простое в приготовлении, не разваривается до кашеобразного состояния, а сохраняет свою форму.
Обжарьте морковь, болгарский перец, грибы и репчатый лук. Всыпьте в овощи крупу, залейте водой с томатной пастой и протушите до готовности.
Ингредиенты
- булгур
- 230 г
- вода
- 500 мл
- томатная паста
- 1 ст. л.
- шампиньоны
- 300 г
- болгарский перец
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Булгур промойте под проточной водой.
- Овощи помойте и очистите. У перца удалите семена. Болгарский перец, морковь и лук нарежьте на мелкие кубики, а грибы на средние пластины.
- В сковороде, на небольшом количестве растительного масла, обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте болгарский перец, чеснок, выдавленный через пресс и грибы.
- Обжарьте все до испарения жидкости. Влейте горячую воду, всыпьте булгур, добавьте томатную пасту, поперчите, посолите и перемешайте.
- Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут до полного выпаривания жидкости.
- Снимите с огня и оставьте под крышкой на 15 минут.
Советы:
- По желанию добавьте куркуму.
Читайте также:
- Рецепт постных картофельных дерунов без яиц
- Рецепт постных гречневых котлет с грибами
- Рецепт картофельной запеканки с грибами
- Плов овощной: рецепт для постящихся