Рецепты
62
1 мин

Грушевый соус чили: необычный рецепт

Пикантный соус из острого перца, болгарского перца, с грушей непременно удивит ваших гостей. Он отлично сочетается с сыром, подойдет к мясу, рыбе, овощам или закускам.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
99 ккал
Грушевый соус чили

Грушевый соус чили / © Credits

Благодаря грушам соус имеет сладковатый вкус, а перец придаст ему насыщенный аромат. Для соуса используйте ароматные, мясистые перцы.

Ингредиенты

груши
500 г
болгарский перец
250 г
острый перец чили
2 шт.
сахар
100 г
соль
1 ч. л.
уксус 9%
50 мл.

Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кубики.

Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте на средние кусочки.

Перец острый нарежьте колечками.

В кастрюлю выложите груши, перец болгарский, перец острый, всыпьте сахар, соль, влейте уксус, перемешайте и оставьте на 30 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите десять минут, затем измельчите погружным блендером до однородности. Отправьте кастрюлю снова на огонь и варите 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Разлейте по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Такой соус можно заготовить на зиму, для этого его нужно разлить в стерилизованные баночки, плотно закрыть и хранить в прохладном месте.

