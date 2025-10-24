Грушевый соус чили: необычный рецепт

Грушевый соус чили / © Credits

Реклама

Благодаря грушам соус имеет сладковатый вкус, а перец придаст ему насыщенный аромат. Для соуса используйте ароматные, мясистые перцы.

Ингредиенты груши 500 г болгарский перец 250 г острый перец чили 2 шт. сахар 100 г соль 1 ч. л. уксус 9% 50 мл.

Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кубики.

Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте на средние кусочки.

Реклама

Перец острый нарежьте колечками.

В кастрюлю выложите груши, перец болгарский, перец острый, всыпьте сахар, соль, влейте уксус, перемешайте и оставьте на 30 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите десять минут, затем измельчите погружным блендером до однородности. Отправьте кастрюлю снова на огонь и варите 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Разлейте по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.

Советы: