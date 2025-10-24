- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
Грушевый соус чили: необычный рецепт
Пикантный соус из острого перца, болгарского перца, с грушей непременно удивит ваших гостей. Он отлично сочетается с сыром, подойдет к мясу, рыбе, овощам или закускам.
Благодаря грушам соус имеет сладковатый вкус, а перец придаст ему насыщенный аромат. Для соуса используйте ароматные, мясистые перцы.
Ингредиенты
- груши
- 500 г
- болгарский перец
- 250 г
- острый перец чили
- 2 шт.
- сахар
- 100 г
- соль
- 1 ч. л.
- уксус 9%
- 50 мл.
Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кубики.
Болгарский перец очистите от семян и плодоножек, нарежьте на средние кусочки.
Перец острый нарежьте колечками.
В кастрюлю выложите груши, перец болгарский, перец острый, всыпьте сахар, соль, влейте уксус, перемешайте и оставьте на 30 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, варите десять минут, затем измельчите погружным блендером до однородности. Отправьте кастрюлю снова на огонь и варите 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Разлейте по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.
Советы:
Такой соус можно заготовить на зиму, для этого его нужно разлить в стерилизованные баночки, плотно закрыть и хранить в прохладном месте.