ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Мойва в духовке: очень простой рецепт

Рецепт хорош тем, что мойву предварительно не нужно чистить, стоять у плиты, следя за поджариванием, готовится она вместе с внутренностями и запекается в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
116 ккал
Мойва в духовке

Мойва в духовке / © Credits

Рыба получается золотистая и ароматная.

Ингредиенты

мойва
700 г
соевый соус
1 ст. л.
сахар
0,5 ст. л.
приправа карри
2/3 ч. л.
соль

  1. Мойву вымойте под проточной, холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. В миске соедините соевый соус, сахар, приправу карри, немного соли и перемешайте. Выложите в эту смесь рыбу, перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа.

  3. Духовку заранее разогрейте до 90 градусов, включите конвекцию. На дно поставьте противень, застеленный фольгой, а рыбку выложите на решетку и запекайте 60 минут.

Советы:

  • Если у вас нет конвекции, запекайте мойву 75 минут.

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie