- Категория
- Рецепты
Мойва в духовке: очень простой рецепт
Рецепт хорош тем, что мойву предварительно не нужно чистить, стоять у плиты, следя за поджариванием, готовится она вместе с внутренностями и запекается в духовке.
Рыба получается золотистая и ароматная.
Ингредиенты
- мойва
- 700 г
- соевый соус
- 1 ст. л.
- сахар
- 0,5 ст. л.
- приправа карри
- 2/3 ч. л.
- соль
-
Мойву вымойте под проточной, холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
В миске соедините соевый соус, сахар, приправу карри, немного соли и перемешайте. Выложите в эту смесь рыбу, перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа.
Духовку заранее разогрейте до 90 градусов, включите конвекцию. На дно поставьте противень, застеленный фольгой, а рыбку выложите на решетку и запекайте 60 минут.
Советы:
Если у вас нет конвекции, запекайте мойву 75 минут.