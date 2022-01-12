Мясные оладьи: простой рецепт

Мясо можно не только отварить, поджарить или запечь. Как бы удивительно это ни звучало, из мяса можно приготовить оладьи.
Мясные оладьи – прекрасная альтернатива домашним котлетам, но готовятся они намного проще, быстрее, и при этом вам не придется пользоваться никакой бытовой техникой, а значит, будет меньше грязной посуды. Мало того, мясные оладьи получаются сочнее котлет и их структура гораздо интереснее, потому что мясо не пропускается через мясорубку, а просто рубится ножом.
Ингредиенты:
- 600 г свинины
- 3 яйца
- 1 луковица
- 3 зубка чеснока
- 3 столовые ложки майонеза
- 3 столовые ложки крахмала
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Свинину очистить от пленок и нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками.
К подготовленной свинине добавить майонез, измельченный лук, пропущенный через пресс чеснок, вбить яйца, всыпать крахмал, посолить, поперчить, хорошо вымешать и поставить на 1 час в холодильник.
Растительное масло раскалить на сковороде и смоченной в воде столовой ложкой выкладывать приготовленную массу, слегка приминая ее и придавая плоскую форму. Жарить на среднем огне с обеих сторон до образования румяной корочки.
На заметку
Подавайте мясные оладьи с любым гарниром, овощным салатом или соленьями.
Вместо свинины можно использовать говядину, телятину, куриное или индюшиное филе, майонез заменить сметаной, а крахмал – мукой.
Чтобы мясо было удобнее резать, слегка подморозьте его.
Массу для оладий можно ароматизировать любыми приправами и добавить в нее горчицу, натертый на терке сыр или измельченную зелень.
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