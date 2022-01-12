Мясные оладьи: простой рецепт

Мясо можно не только отварить, поджарить или запечь. Как бы удивительно это ни звучало, из мяса можно приготовить оладьи.

Мясные оладьи – прекрасная альтернатива домашним котлетам, но готовятся они намного проще, быстрее, и при этом вам не придется пользоваться никакой бытовой техникой, а значит, будет меньше грязной посуды. Мало того, мясные оладьи получаются сочнее котлет и их структура гораздо интереснее, потому что мясо не пропускается через мясорубку, а просто рубится ножом.

Ингредиенты:

600 г свинины

3 яйца

1 луковица

3 зубка чеснока

3 столовые ложки майонеза

3 столовые ложки крахмала

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Свинину очистить от пленок и нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками.

К подготовленной свинине добавить майонез, измельченный лук, пропущенный через пресс чеснок, вбить яйца, всыпать крахмал, посолить, поперчить, хорошо вымешать и поставить на 1 час в холодильник.

Растительное масло раскалить на сковороде и смоченной в воде столовой ложкой выкладывать приготовленную массу, слегка приминая ее и придавая плоскую форму. Жарить на среднем огне с обеих сторон до образования румяной корочки.

На заметку

Подавайте мясные оладьи с любым гарниром, овощным салатом или соленьями.

Вместо свинины можно использовать говядину, телятину, куриное или индюшиное филе, майонез заменить сметаной, а крахмал – мукой.

Чтобы мясо было удобнее резать, слегка подморозьте его.

Массу для оладий можно ароматизировать любыми приправами и добавить в нее горчицу, натертый на терке сыр или измельченную зелень.

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