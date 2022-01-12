М'ясні оладки: простий рецепт

М'ясо можна не тільки відварити, підсмажити чи запекти. Хоч би як дивно це звучало, з м'яса можна приготувати оладки.

М'ясні оладки — чудова альтернатива домашнім котлетам, але готуються вони набагато простіше, швидше, і водночас вам не доведеться користуватися жодною побутовою технікою, а значить, буде менше брудного посуду. Мало того, м'ясні оладки виходять соковитіші за котлет і їхня структура набагато цікавіша, тому що м'ясо не пропускається через м'ясорубку, а просто рубається ножем.

Інгредієнти:

600 г свинини

3 яйця

1 цибулина

3 зубки часнику

3 столові ложки майонезу

3 столові ложки крохмалю

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Свинину очистити від плівок та нарізати тонкою соломкою або невеликими кубиками.

До підготовленої свинини додати майонез, подрібнену цибулю, пропущену через прес часник, вбити яйця, всипати крохмаль, посолити, поперчити, добре вимішати і поставити на 1 годину в холодильник.

Олію розжарити на сковороді і змоченою у воді їдальнею ложкою викладати приготовлену масу, злегка приминаючи її і надаючи пласку форму. Смажити на середньому вогні з обох боків до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Подавайте м'ясні оладки з будь-яким гарніром, овочевим салатом чи соліннями.

Замість свинини можна використовувати яловичину, телятину, куряче або індиче філе, майонез замінити сметаною, а крохмаль – борошном.

Щоб м'ясо було зручніше різати, трохи підморозьте його.

Масу для оладок можна ароматизувати будь-якими приправами і додати до неї гірчицю, натертий на тертці сир або подрібнену зелень.

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