Аеропорт Алмати залишиться закритим до 19 січня

Саме до цього дня в країні діє надзвичайний стан.

Аеропорт Алмати, який закрили 6 січня через масові протести, запрацює лише після закінчення надзвичайного стану.

Про це повідомляє Tengrinews.

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Режим НС був поширений на всю територію країни. Попередня дата його закінчення - 19 січня 2022 року. Терміни завершення поки не змінювалися.

До слова, найбільшу в Казахстані повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники. У п'ятницю, 7 січня, аеропорт взяли під контроль правоохоонці. Тоді воно вн мав би запрацювати. Але з невідомих причин влада країни вирішила подовжити закриття до 10 січня. Втім, цього не сталося.

Нагадаємо, масові заворушення в Казахстані почалися 2 січня через ціну на газ. Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. За неофіційними даними, там загинули понад півтори сотні людей. Близько 10 тисяч були затримані силовиками.

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