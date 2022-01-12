Аэропорт Алматы останется закрытым до 19 января

Именно по сей день в стране действует чрезвычайное положение.

Аэропорт Алматы, который закрыли 6 января из-за массовых протестов, заработает только после окончания чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Tengrinews.

Режим ЧС был распространен на всю территорию страны. Предварительная дата его окончания – 19 января 2022 года. Сроки завершения пока не изменялись.

К слову, самую большую в Казахстане воздушную гавань закрыли после того, как ее захватили протестующие. В пятницу, 7 января, аэропорт взяли под контроль правоохранители. Тогда оно должно было бы заработать. Но по неизвестным причинам власти страны решили продлить закрытие до 10 января. Впрочем, этого не случилось.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января из- за цены на газ. Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. По неофициальным данным, там погибли более полутора сотен человек. Около 10 тысяч были задержаны силовиками.

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