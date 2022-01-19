Паста "Карбонара": классический рецепт

Паста "Карбонара" – это классика итальянской кухни.
Почему "карбонара"? От итальянского слова carbone, что в переводе означает "уголь". Поговаривают, что местные шахтеры или угольщики, уходя надолго в горы на работу, брали с собой продукты длительного хранения – пасту, сыр, бекон, оливковое масло. А уже на месте, раздобыв яйца, готовили ставшую знаменитой во всем мире пасту. Возможно, название обильно притрушенного черным молотым перцем блюда вызвано ассоциацией с угольной пылью.
Любимые всеми без исключения итальянцами спагетти подаются с обжаренными до хруста кусочками бекона под соусом из яиц и сыра. В Италии для этого блюда используют выдержанный овечий сыр пекорино романо. Однако непривыкшему к нему человеку вкус может показаться достаточно резким, поэтому его часто заменяют пармезаном.
Ингредиенты:
- 400 г пасты
- 250 г бекона
- 100 г пармезана
- 4 яйца
- оливковое масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Яйца соединить с тертым пармезаном, щедро поперчить и слегка взбить.
Пасту отварить в подсоленной воде до состояния al dente и отбросить на дуршлаг, оставив 0,5 стакана отвара для соуса.
Оливковое масло разогреть в сковороде, добавить нарезанный тонкими ломтика бекон и жарить 3-4 минуты, пока из него вытопится жир, а сами кусочки станут хрустящими.
В сковороду с беконом добавить горячую пасту, хорошо вымешать, чтобы она полностью покрылась образовавшимся жиром, и сразу снять с огня.
Готовую пасту залить взбитыми с сыром яйцами, подлить оставленный отвар и энергично перемешать.
На заметку
Подавайте пасту "Карбонара" немедленно и желательно на подогретых тарелках, чтобы соус не успел застыть.
При подаче пасту можно дополнительно притрусить черным молотым перцем, тертым пармезаном и измельченной зеленью петрушки или базиликом.
Иногда блюдо подают, сформовав из пасты подобие гнезда, внутрь которого кладут желток. Желток можно поместить в скорлупу, предварительно прокалив или ошпарив ее, либо приготовить желток пашот.
Итальянцы этого не делают, но в других странах оливковое масло перед обжариванием бекона ароматизируют чесноком, а к соусу добавляют сливки. Приблизительно 1 стакан сливок добавляется во время взбивания яиц с сыром.
Для приготовления пасты "Карбонара" чаще всего используют спагетти, но вполне подойдут лингвини, феттучини, букатини, баветте, капеллини или тальятелле.
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