Паста "Карбонара": классический рецепт

Паста "Карбонара" – это классика итальянской кухни.

Почему "карбонара"? От итальянского слова carbone, что в переводе означает "уголь". Поговаривают, что местные шахтеры или угольщики, уходя надолго в горы на работу, брали с собой продукты длительного хранения – пасту, сыр, бекон, оливковое масло. А уже на месте, раздобыв яйца, готовили ставшую знаменитой во всем мире пасту. Возможно, название обильно притрушенного черным молотым перцем блюда вызвано ассоциацией с угольной пылью.

Любимые всеми без исключения итальянцами спагетти подаются с обжаренными до хруста кусочками бекона под соусом из яиц и сыра. В Италии для этого блюда используют выдержанный овечий сыр пекорино романо. Однако непривыкшему к нему человеку вкус может показаться достаточно резким, поэтому его часто заменяют пармезаном.

Ингредиенты:

400 г пасты

250 г бекона

100 г пармезана

4 яйца

оливковое масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Яйца соединить с тертым пармезаном, щедро поперчить и слегка взбить.

Пасту отварить в подсоленной воде до состояния al dente и отбросить на дуршлаг, оставив 0,5 стакана отвара для соуса.

Оливковое масло разогреть в сковороде, добавить нарезанный тонкими ломтика бекон и жарить 3-4 минуты, пока из него вытопится жир, а сами кусочки станут хрустящими.

В сковороду с беконом добавить горячую пасту, хорошо вымешать, чтобы она полностью покрылась образовавшимся жиром, и сразу снять с огня.

Готовую пасту залить взбитыми с сыром яйцами, подлить оставленный отвар и энергично перемешать.

На заметку

Подавайте пасту "Карбонара" немедленно и желательно на подогретых тарелках, чтобы соус не успел застыть.

При подаче пасту можно дополнительно притрусить черным молотым перцем, тертым пармезаном и измельченной зеленью петрушки или базиликом.

Иногда блюдо подают, сформовав из пасты подобие гнезда, внутрь которого кладут желток. Желток можно поместить в скорлупу, предварительно прокалив или ошпарив ее, либо приготовить желток пашот.

Итальянцы этого не делают, но в других странах оливковое масло перед обжариванием бекона ароматизируют чесноком, а к соусу добавляют сливки. Приблизительно 1 стакан сливок добавляется во время взбивания яиц с сыром.

Для приготовления пасты "Карбонара" чаще всего используют спагетти, но вполне подойдут лингвини, феттучини, букатини, баветте, капеллини или тальятелле.

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