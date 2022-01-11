Яичный паштет: быстрый рецепт

Вариаций на тему паштета великое множество.

Классикой жанра давно стали мясной и печеночный паштеты, а паштет из соленой сельди – форшмак – стал визитной карточкой еврейской кухни.

Мы же предлагаем вам приготовить нежнейший яичный паштет, который, в отличие от предыдущих, готовится буквально за 15 минут, причем из простых продуктов, всегда находящихся под рукой.

Ингредиенты:

5 яиц

300 г репчатого лука

75 г грецких орехов

2 зубка чеснока

2 столовые ложки сливочного масла

1 столовая ложка растительного масла

1 чайная ложка соли

черный молотый перец

Приготовление

Очищенный лук измельчить и обжарить до золотистого цвета в смеси растительного и сливочного масла.

Сваренные вкрутую яйца очистить, разрезать пополам, добавить очищенный чеснок и ядра грецких орехов, обжаренный лук, черный молотый перец, соль и дважды провернуть через мясорубку или пюрировать блендером.

Готовый паштет при необходимости досолить, приправить свежемолотым черным перцем и тщательно вымешать.

На заметку

Подавайте яичный паштет к свежеиспеченному хлебу либо на тостах или гренках, украсив по вкусу: веточкой любимой зелени, вялеными помидорами, кружочком свежего или соленого огурца, ломтиком лимона, зернами граната, кедровыми орешками.

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Консистенция паштета зависит от ваших предпочтений. Если хотите получить крупитчатую массу, растирайте паштет недолго. Для получения однородной массы время работы блендером увеличьте.

Для ароматизации яичного паштета используйте любимые приправы: итальянские или прованские травы, хмели-сунели, сванскую соль и т. д.

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