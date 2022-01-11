Яєчний паштет: швидкий рецепт

Варіацій на тему паштету безліч.

Класикою жанру давно стали м'ясний та печінковий паштети, а паштет із солоного оселедця – форшмак – став візитівкою єврейської кухні.

Ми пропонуємо вам приготувати найніжніший яєчний паштет, який, на відміну від попередніх, готується буквально за 15 хвилин, до того ж із простих продуктів, що завжди під рукою.

Інгредієнти:

5 яєць

300 г цибулі

75 г волоських горіхів

2 зубки часнику

2 столові ложки вершкового масла

1 столова ложка олії

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець

Приготування

Очищену цибулю подрібнити і обсмажити до золотистого кольору в суміші рослинного та вершкового масла.

Зварені круто яйця очистити, розрізати навпіл, додати очищений часник і ядра волоських горіхів, обсмажену цибулю, чорний мелений перець, сіль і двічі провернути через м'ясорубку або пюрувати блендером.

Готовий паштет за необхідності досолити, приправити свіжомеленим чорним перцем і ретельно вимішати.

На замітку

Подавайте яєчний паштет до свіжоспеченого хліба або на тостах або грінках, прикрасивши за смаком: гілочкою улюбленої зелені, в'яленими помідорами, кружечком свіжого або солоного огірка, скибочкою лимона, зернами граната, кедровими горішками.

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Консистенція паштету залежить від ваших уподобань. Якщо хочете отримати крупчасту масу, розтирайте паштет недовго. Для отримання однорідної маси час роботи блендера збільште.

Для ароматизації яєчного паштету використовуйте улюблені приправи: італійські чи прованські трави, хмелі-сунелі, сванську сіль тощо.

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