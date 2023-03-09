У королевы Камиллы в семье случилось горе

Умер ее любимый зять, землевладелец Саймон Эллиот, который был женат на младшей сестре Камиллы - Аннабель.

Камилла была близка со своим шурином, а Аннабель и Саймон даже присоединились к королю и королеве во время их медового месяца в Балморале в 2005 году.

Саймон также присутствовал на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году. Он также был на похоронах покойной королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года, пишет express.

Том Паркер-Боулз и Саймон Эллиот / Фото: Getty Images

Сестра королевы Камиллы - Аннабель вышла замуж за Саймона в 1972 году, они были в браке пятьдесят лет и воспитывали троих детей. Похороны Саймона должны состояться в конце этого месяца.Это произошло через несколько месяцев после того, как двоюродный брат королевы Камиллы был найден мертвым в отеле "Дюррант" в Лондоне. Чарльз Вильерс покончил с собой в отеле в Мэрилебоне в августе 2022 года.

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